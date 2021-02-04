YÖKDİL sınavı ne zaman olacak 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman?

YÖKDİL yanı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

2021 YÖKDİL sınavı ne zaman olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen senede 2 ya da 3 defa yapılılıyor. 2021 yılının ilk YÖKDİL sınavı Mart ayından gerçekleştirilecek. İkinci sınav ise 29 Ağustos tarihinde yapılacak.

2021-YÖKDİL/1 oturum sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart'ta yapılacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL ücretleri ne kadardır?

Bu ücret her sınavda farklılık gösterebilmektedir. 2020 Mart ayında yapılan sınav için başvuru ücreti 130 TL olarak açıklanmıştır.

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL ücret ödemesi nasıl yapılır?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.