YÖKDİL sınavı 2021 ne zaman? 2021 YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 takvimi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır.

YÖKDİL sınavına kimler girebilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. YÖKDİL sınavı YÖK tarafından, yılda iki kez yapılmakta.

2021 YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM 2021 YÖKDİL sınavı takvime göre 29 Ağustos 2021'de gerçekleşecek.

2021 YÖKDİL/2 geçe başvuru tarihi

YÖKDİL geç başvuruları ise 27 Temmuz 2021'de yapılacak.

2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak?

YÖKDİL geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için geç başvuru işlemleri başvuru kılavuzunda yer alan tarihlerde alınacak. Normal başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuru süresinde sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödeyecekler. YÖKDİL geç başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile alınacak. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? İşte, 2021-YÖKDİL/2 sınav ve geç başvuru tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar 2021?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

YÖKDİL sınav konuları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

YÖKDİL sınav süresi ne kadar?

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.