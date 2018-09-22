YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadar?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) olan 5. YÖKDİL sınavı bugün saat 14:00'da 30 ilde yapılacak. ÖSYM sınav bittikten sonra YÖKDİL sınav soru ve cevaplarını yayınlaması bekleniyor. YÖKDİL sınavına girecek olanlar YÖKDİL baraj puanının kaç olduğunu merak ediyor. Peki ÖSYM 2018 5. YÖKDİL sınavı baraj puanı kaç?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde 35 sınav merkezinde saat 14:00’da tek oturum olarak yapılacak. 5. YÖKDİL sınavına girecekler YÖKDİL 5. Sınav başvurularını 8-17 Ağustos tarihleri arasında yokdil.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL'e nerede kullanılabilir?

YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.