Bu bankanın dünyada eşi benzeri yok: Teminat olarak sadece peynir alıyor

İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, hayata geçirilen yeni nesil bir bankacılık sistemi dünyada eşi benzeri olmamasıyla öne çıkıyor. Ülkenin en sıra dışı banka kasalarına dönüştürülen devasa hangarlarda her biri birer servet değerinde olan yüz binlerce tekerlek Parmigiano Reggiano (Parmesan), tozlu raflarda sessizce olgunlaşırken İtalya ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor.

KREDİ TEMİNATI PEYNİR

Dünyanın en sıkı denetlenen gıdalarından biri olan Parmigiano Reggiano, sadece süt, tuz ve maya kullanılarak üretiliyor. Ancak bu basit içerik, en az 12 ay süren (bazıları 40 aya kadar çıkıyor) sabırlı bir bekleme süreciyle birleştiğinde ortaya devasa bir finansal değer çıkıyor. Bu uzun olgunlaşma süreci, üreticiler için ciddi bir nakit darboğazı anlamına geliyor; çünkü ineklerin yemi ve personel maaşları her ay ödenirken, peynirin geliri bir yıldan önce kasaya girmiyor.

İtalyan Credem Bank, yüzyılı aşkın bir süredir bu finansal boşluğu kapatmak için dünyada eşi benzeri az görülen bir yöntem uyguluyor: Peyniri teminat olarak kabul etmek. Bankanın peynir deposu biriminin başında bulunan Giancarlo Ravanetti, her yıl yaklaşık 2,3 milyon tekerlek peyniri işlediklerini ve kasalarında şu an 325 milyon Euro (yaklaşık 382 milyon dolar) değerinde 500 bin tekerlek Parmigiano Reggiano bulunduğunu belirtiyor. Banka, peynirleri rehin alarak üreticilere nakit akışı sağlıyor ve bugüne kadar bu kredilerden tek bir Euro bile kaybetmediğini vurguluyor.

DİJİTAL PASAPORT VE ÇEKÇ TESTİ

Depoya giren her bir peynir tekerleği, üretim tarihi ve menşei gibi bilgilerin yer aldığı dijital bir "pasaport" ile sisteme kaydediliyor. Isı ve nemin milimetrik olarak kontrol edildiği mahzenlerde 12 ayı dolduran peynirler, uzmanlar tarafından "çekiç testi"ne tabi tutuluyor. Peynire küçük bir çekiçle vurulup çıkan ses dinleniyor; eğer ses kusursuzsa üzerine o meşhur mühür basılıyor. Bu mühür, banka için "garanti", tüketici içinse "kalite" anlamına geliyor.