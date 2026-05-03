Tencere detayına dikkat! Süt kaynatırken başında beklemeye son! Bu yöntem taşmayı anında durduruyor!
Süt kaynatırken başında beklemeye artık son vereceksiniz.
Taşan sütü temizlemek, mutfaktaki en zahmetli işlerden biridir. Ocağın üzerine yayılan ve kurudukça temizlenmesi zorlaşan süt lekelerinden kurtulmak aslında birkaç basit yöntemle mümkün. İşte sütün taşmasını önlemek ve mutfakta işinizi kolaylaştırmak için uygulanabilecek 7 etkili yöntem…
Sütün kaynama esnasında aniden yükselip ocak yüzeyine taşması, mutfaktaki en yaygın mutfak kazalarından biridir. Hijyenik bir pişirme süreci sağlamak ve temizlik zahmetinden kurtulmak için sütün kimyasal yapısını kontrol altında tutan bu 7 yöntem, mutfakta geçirilen süreyi çok daha verimli hale getiriyor.
1. TENCERE KENARINI YAĞLAMA Tencerenin iç ağız kısmına ince bir hat şeklinde tereyağı veya sıvı yağ sürmek, süt köpüğü için bir engel oluşturur. Köpük yağlı bölgeye ulaştığında sönmeye başlar.
Bu yöntemi uygularken sütün tadını değiştirmemek adına çok az miktarda yağ kullanılması tavsiye edilir.
2. GENİŞ TENCERE SEÇİMİ Küçük tencerelerde sütün taşma riski çok daha yüksektir. Süt kaynatırken tencerenin üst kısmında en az 7-10 cm boşluk kalmasına dikkat edilmelidir.
Geniş hacimli bir tencere kullanmak, sütün yükselmesi durumunda müdahale etmek için gereken zamanı sağlar.
3. AĞIR TABANLI TENCERE TERCİHİ Isının eşit dağılmasını sağlayan kalın veya ağır tabanlı tencereler, sütün aniden ısınarak parlamasını ve dibinin tutmasını önler. Bu tencerelerde ısı transferi daha kontrollü gerçekleştiği için taşma riski azalır.
4. SÜREKLİ KARIŞTIRIN Sütü ısıtırken düzenli aralıklarla karıştırmak, yüzeyde oluşan köpük tabakasının birikmesini önler. Karıştırma işlemi köpük baloncuklarını sürekli olarak parçaladığı için sütün tencere içinde kalmasına yardımcı olur.
5. TAHTA KAŞIK KULLANIN Oldukça basit ancak bir o kadar etkili olan bu yöntemde, tencerenin üzerine yatay bir şekilde tahta kaşık yerleştirilmesi yeterlidir.
Süt köpürmeye başladığında, tahta kaşık oluşan baloncukları parçalayarak köpüğün tencere dışına taşmasını engeller.
6. TENCEREYİ ISLATIN Sütü eklemeden önce tencerenin tabanını soğuk suyla ıslatmak, sütün tencere dibine yapışmasını azaltır ve ısının daha dengeli dağılmasına yardımcı olarak kontrollü bir kaynama süreci sağlar.
7. ISIYI KONTROL EDİN Sütü yüksek ateş yerine kısık veya orta ateşte ısıtmak, ani taşmaların önüne geçer. Dijital bir mutfak termometresi kullanarak sütün sıcaklığını takip etmek ve kaynama noktasına gelmeden hemen önce (yaklaşık 90-95°C) müdahale etmek en profesyonel çözümdür.
