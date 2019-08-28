YÖKAK’tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Rusya Kalite Ajansı (NCPA) arasında “yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme” alanında bir protokol imzalandı.

İki ulusal kalite güvence kuruluşu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla YÖKAK’ın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya NCPA Direktörü Prof. Dr. Vladimir Navodnov ve yardımcısı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve yardımcısı, kurul üyeleri ve danışmanlar katıldı. Gün boyu süren toplantıda Türk ve Rus yükseköğretim sistemlerinde kalite güvencesi yaklaşımları, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamalar ve iki kuruluş arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi. Yapılan görüşmelerin ardından YÖKAK ve NCPA arasında yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik deneyim ve yaklaşımların karşılıklı paylaşılması, Türkiye’de ve Rusya’da ortak kurumsal dış değerlendirme ve/veya akreditasyon çalışma ve projelerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Protokol, değerlendirici ve uzman hareketliliği ile değişimini de teşvik ediyor.

Toplantı, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.