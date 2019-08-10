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YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi

YÖK, üniversitelere "yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine" dair yazı gönderdi- YÖK'ün alacağı kararlara kaynaklık etmesi için üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerileri ile bu bağlamda vakıf üniversitelerinin öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarların 2 Eylül'e kadar bildirilmesi istendi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:05
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine dair görüş istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yazı gönderildi. Yazıda, son yıllarda üniversitelerin üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecine sağlamaya başladıkları ciddi katkının, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada üstlendikleri rolleri daha da önemli hale getirdiği belirtildi.

Bu kapsamda YÖK tarafından sunulan önerilerin, araştırma ve yenilik temelli bir büyüme ekseninin benimsendiği Onbirinci Kalkınma Planı'nda yerini aldığı vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Üniversitelerimizin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi sürecinde kamu kaynakları ile kamu dışı kaynakları, birbirinin tamamlayıcısı olacak şekilde harekete geçirmeleri ve bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerimizin kendi iç kaynaklarını, Onbirinci Kalkınma Planı'nda yer verilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik olarak, kendi bünyelerinde yürütülecek araştırma faaliyetlerinin fonlanmasında ve daha verimli bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.

Yükseköğretim Kurulumuz, gelecek yıllardaki program açma ve öğrenci kontenjanı taleplerini değerlendirme süreçlerinde vakıf üniversitelerimizin araştırmaya ayırdıkları bütçelerini çok daha yakından izleyecek olup, bu süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetecektir."

Ayrıca, YÖK'ün alacağı kararlara kaynaklık etmesi için üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerileri ile bu bağlamda vakıf üniversitelerinin öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarların 2 Eylül'e kadar bildirilmesi de istendi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:05
  1. görüş
  2. üniversitelerden
  3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

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