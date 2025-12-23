YÖK raporu açıklandı: Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu

YÖK tarafından 67 farklı gösterge doğrultusunda hazırlanan analizlerin yer aldığı 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025' yayımlandı. Rapora göre, 2024 yılı TÜDA verilerine göre genel memnuniyetin en yüksek olduğu üniversiteler Yıldız Teknik, Galatasaray, Anadolu ve Koç Üniversiteleri oldu. Mezunların ilk altı ayda istihdama katılma oranlarının da incelendiği listede özellikle sağlık alanında uzmanlaşmış üniversiteler öne çıktı.

HANGİ ÜNİVERSİTE HANGİ ALANDA LİSTEYE GİRDİ?

Times Higher Education (THE) sıralamasında 12 üniversite ilk 1000’e girdi; Koç, ODTÜ, Sabancı ilk 500’de yer aldı.

UI GreenMetric’te İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Erciyes üniversiteleri Türkiye’nin en yeşil üniversiteleri oldu.

2024 yılı TÜDA verilerine göre genel memnuniyetin en yüksek olduğu üniversiteler Yıldız Teknik, Galatasaray, Anadolu ve Koç.

Sosyal sorumlulukta bin 233 projeyle Ege Üniversitesi birinci. Onu Erciyes ve Selçuk takip ediyor.

Web of Science indeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre Koç Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Onu İstinye ile Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri izledi.

PROJELER ÜNİVERSİTELERİ ÖN SIRALARA TAŞIDI

TÜBİTAK destekli Araştırma-Geliştirme, Teknoloji ve Yenilik projelerinde Ege Üniversitesi 402, ODTÜ 343, ve Koç Üniversitesi 305 proje yürüttü.

Olumlu sonuçlanan patent oranında Eskişehir Teknik Üniversitesi yüzde 16 ile ilk sırada.

Öğrencilerin yürüttüğü endüstriyel ve sektörel proje sayısında Gazi Üniversitesi bin 718 proje ile birinci. Onu 546 projeyle ODTÜ, 422 proje ile Dokuz Eylül, 329 projeyle Selçuk, 183 projeyle Bahçeşehir takip etti.

TÜBİTAK, TÜBA, TEKNOFEST vb. kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılım açısından en yüksek öğrenci sayısına ulaşan üniversiteler incelendiğinde, Gazi Üniversitesi 2 bin 395 öğrenci ile ilk sırada yer aldı. Onu Selçuk ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri takip etti. En fazla ödül kazanan üniversite 116 ödül ile Ankara oldu. Uluslararası ödülde de 46 ödülle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi birinci.

MEZUNLARIN İŞ BULMA SÜRESİ ORTALAMA 4.5 AY

Rapora göre mezunların yurt içinde ilk iş bulma süresi ortalama 4,5 ay. Önlisans mezunları ortalama 140 günde, lisans mezunları ise ortalama 137 günde iş hayatına atılıyor.

Mezunların ilk altı ayda istihdama katılma oranlarının incelendiği listede özellikle sağlık alanında uzmanlaşmış üniversiteler öne çıktı. Demiroğlu Bilim, Bezm-i Âlem Vakıf ve İÜ-Cerrahpaşa, Lokman Hekim, İstanbul Sağlık ve Teknoloji üniversiteleri ilk sıralarda yer aldı.