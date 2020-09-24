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Aktüel YÖK Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevini sonlandırdı
Aktüel

YÖK Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevini sonlandırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:01:12 -
YÖK Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevini sonlandırdı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 7 Ağustos 2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Bağ ile ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda Prof. Dr. Bağ'ın verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen rektörlük görevinin sonlandığı belirtildi.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

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