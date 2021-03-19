YÖK o üniversiteler için düğmeye bastı! İşlem başlatıldı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alındığı, özellikle yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığı belirtildi. Olumlu düşüncelerle alınan bu kararların bir takım kişi ve çevrelerce suistimal edildiğinin yapılan şikayetler ve basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtilerek, "Bu şikayetlerin akabinde Kurulumuzca inceleme başlatılmış ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir. Kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı anlaşılmıştır” denildi.

KKTC'de bulunan bazı üniversitelerde önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp, sonra başarı sıralaması olan Türkiye'deki ilgili programlara geçişin sağlandığının da tespit edildiği belirtilerek, "Bir örnek verilmesi gerekirse, YKS başarı sırası 231 bin olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC’deki bir üniversitenin hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür" ifadesine yer verildi.

Covid-19 küresel salgını nedeniyle insani saiklerle sağlanmış olan yatay geçiş imkanının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için YKS sınavını dolanmanın bir yolu haline getirildiği belirtilerek, bunun kamu vicdanını zedelediği vurgulandı. Bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı belirtilerek, "Bu bağlamda Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz" denildi.