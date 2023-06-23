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Medya Yok mu bu alçağı Türkiye’ye getirecek bir CHP'li belediye?
Medya

Yok mu bu alçağı Türkiye’ye getirecek bir CHP'li belediye?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:09:00 - 2023-06-23 14:56:44
Yok mu bu alçağı Türkiye’ye getirecek bir CHP'li belediye?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İslam'ın yasaklanması, camilerin kapatılması, Türklerin ve diğer yabancıların tehcir edilmesi için çalışan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına yönelik son mesajını köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İslam'ın yasaklanması, camilerin kapatılması, Türklerin ve diğer yabancıların tehcir edilmesi için çalışan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına yönelik son mesajını köşesine taşıdı. “Yok mu Wilders'ı Türkiye'ye getirip sevenleriyle bir araya getirecek, kanamayı durduracak bir CHP'li belediyemiz?” diye soran Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Avusturya'da İslam'ın yasaklanması, camilerin kapatılması, Türklerin ve diğer yabancıların tehcir edilmesi için çalışan Geert Wilders isimli bir siyasetçi var.
Özgürlük ismini verdiği faşist partisinin kapatılması için pek çok girişim yapıldı.
İşte bu faşist, son mesajıyla yuvarlanmış Türkiye'deki kapağını bulmuş, Kılıçdaroğlu taraftarlarını şu sözlerle teselli ediyor:
"Haftalardır, Erdoğan'ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye'den, laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye'sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük."
Yok mu Wilders'ı Türkiye'ye getirip sevenleriyle bir araya getirecek, kanamayı durduracak bir CHP'li belediyemiz?”

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