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Ekonomi YÖK destek bursu 2021 YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK bursu nasıl alınır?
Ekonomi

YÖK destek bursu 2021 YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK bursu nasıl alınır?

YÖK destek bursu verilen bölümler 2021 hangileri? YÖK ne kadar destek bursu veriyor? YÖK deste bursu nasıl alınır? YÖK destek bursu şartları neler? YÖK destek bursu ne zamana kadar veriliyor? Kimler YÖK destek bursu alır? YÖK deste bursu kaç ay ödenir? YÖK destek bursu almak için hangi bölümler tercih edilir? soruları üniversite tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağının açıklanması sonrası merak ediliyor. İşte YÖK destek bursu detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:45:00 -
YÖK destek bursu 2021 YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK bursu nasıl alınır?

YÖK destekleme bursu bölümleri hangileri? Devlet bursu, YÖK destek burusu, burs başvurusu ve burs haberleri anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca aday için üniversite tercih maratonu başlıyor. 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar bir yandan da hem devlet hem vakıf burslarını araştırmaya başladı.

YÖK destekleme bursu nasıl alınır, kimler alır? YKS’de başarılı olan adayları YÖK de destek vermekte. YÖK ayrıca aşağıda yer alan bölümleri tercih eden adaylara da destek bursu vermekte. Peki YÖK destek bursu 2021 ne kadar? YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK destek bursu şartları neler? Kimler YÖK destek bursu alır? İşte YÖK destek bursu detayları.

Hangi bölümlere YÖK burs desteği var?

YÖK Destek Bursu Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Jeofizik Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Veteriner, Maden Mühendisliği başta olmak üzere çok sayıda bölümü tercih edecek öğrencilere verilecektir. 

YÖK destek bursu hangi bölümlere var?

Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Matematik

Bahçe Bitkileri 

Matematik (İngilizce)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 

Organik Tarım İşletmeciliği

Bitki Koruma 

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

Orman Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) 

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Biyoloji 

Su Ürünleri Mühendisliği

Biyoloji (İngilizce) 

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Biyosistem Mühendisliği 

Süt Teknolojisi

Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca) 

Tarım Ekonomisi

Fizik/ Fizik (İngilizce) 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Gıda Teknolojisi 

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Hidrojeoloji Mühendisliği 

Tarla Bitkileri

Jeofizik Mühendisliği 

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Jeoloji Mühendisliği 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) 

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 

Veteriner

Kimya 

Veterinerlik (İngilizce)

Kimya (İngilizce)

 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Maden Mühendisliği 

Ziraat Mühendisliği Programları

Maden Mühendisliği (İngilizce) 

Zootekni

YÖK destek bursu alma şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan puana göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak

YÖK destek bursu kaç para?

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2021 yılı için aylık 850 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

KYK bursu alan YÖK destek bursu alır mı?

2022 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

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