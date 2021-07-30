YÖK destek bursu 2021 YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK bursu nasıl alınır?
YÖK destek bursu verilen bölümler 2021 hangileri? YÖK ne kadar destek bursu veriyor? YÖK deste bursu nasıl alınır? YÖK destek bursu şartları neler? YÖK destek bursu ne zamana kadar veriliyor? Kimler YÖK destek bursu alır? YÖK deste bursu kaç ay ödenir? YÖK destek bursu almak için hangi bölümler tercih edilir? soruları üniversite tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağının açıklanması sonrası merak ediliyor. İşte YÖK destek bursu detayları.
YÖK destekleme bursu bölümleri hangileri? Devlet bursu, YÖK destek burusu, burs başvurusu ve burs haberleri anlık olarak buradan takip edebilirsiniz. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca aday için üniversite tercih maratonu başlıyor. 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar bir yandan da hem devlet hem vakıf burslarını araştırmaya başladı.
YÖK destekleme bursu nasıl alınır, kimler alır? YKS’de başarılı olan adayları YÖK de destek vermekte. YÖK ayrıca aşağıda yer alan bölümleri tercih eden adaylara da destek bursu vermekte. Peki YÖK destek bursu 2021 ne kadar? YÖK destek bursu hangi bölümlere var? YÖK destek bursu şartları neler? Kimler YÖK destek bursu alır? İşte YÖK destek bursu detayları.
Hangi bölümlere YÖK burs desteği var?
YÖK Destek Bursu Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Jeofizik Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Veteriner, Maden Mühendisliği başta olmak üzere çok sayıda bölümü tercih edecek öğrencilere verilecektir.
YÖK destek bursu hangi bölümlere var?
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Matematik
Bahçe Bitkileri
Matematik (İngilizce)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Bitki Koruma
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Orman Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Biyoloji
Su Ürünleri Mühendisliği
Biyoloji (İngilizce)
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Biyosistem Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca)
Tarım Ekonomisi
Fizik/ Fizik (İngilizce)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Hidrojeoloji Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Jeofizik Mühendisliği
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Jeoloji Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Veteriner
Kimya
Veterinerlik (İngilizce)
Kimya (İngilizce)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Maden Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Maden Mühendisliği (İngilizce)
Zootekni
YÖK destek bursu alma şartları neler?
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan puana göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak
YÖK destek bursu kaç para?
Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2021 yılı için aylık 850 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.
KYK bursu alan YÖK destek bursu alır mı?
2022 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.