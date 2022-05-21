Yok daha neler! Oy oranını açıklayan Meral Akşener fena uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP yandaşı Halk TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Partisinin oy oranı hakkında konuşan Akşener, yüzde 20'yi net bir şekilde göreceklerini iddia etti.

"7 araştırma şirketine aboneyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz. Onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bizim oylarımız da orada ortaya çıkıyor" diyen Akşener, "Abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18, Nisan ayı için. Ortalaması böyle çıktı. Ama göreceksiniz biz Haziran sonunda yüzde 20’yi net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in sözleri alay konusu olurken geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalar yeniden akıllara geldi.

Akşener benzer bir açıklamayı son seçimde de yaparak "Oyumuz yüzde 22'leri buluyor" demiş ancak seçimde bu rakamın yarısını bile göremeyerek yüzde 9.9 oy almıştı.

Son seçimde "oyumuz yüzde 22" demişti

2018 yılında Bilkent Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Meral Akşener, oy oranlarının yüzde 22 olduğunu söyleyerek milletin aklıyla alay etmişti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener "Anket yaptırıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor."