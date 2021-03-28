Yok böyle vicdansızlık! Bir tonluk arabayı ata çektirdiler
Adana'da yasak olmasına rağmen at arabasıyla yük taşıyan hurdacılar, arızalı otomobili de halatla bağladıkları zavallı ata çektirdi.
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda önceki gün yasak olmasına rağmen at arabasıyla hurdacılık yapan kimliği belirsiz 3 kişinin arızalı otomobili bağladıkları halatla çektiği görüldü. Kırmızı ışıkta durmadan ilerleyerek, 1 ton ağırlığındaki otomobili ata çektiren hurdacılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.