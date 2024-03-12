Yok böyle tanıtım! BBP'li Aday başarılarını değil, başarısızlıklarını anlatarak oy istedi ama...

Yerel seçimler son 19 gün kala adayların heyecanlarını da devam ediyor. BBP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Atay farklı bir kampanya ile halkın karşısına geçti. Başarılarını değil, başarısızlıklarını anlattı. Fakat ardından pes etmeyerek neleri başardığından bahsetti.

Yerel seçim heyecanı sürüyor. BBP, Mersin'in Tarsus ilçesinde avukat Ali Atay'ı adayı göstermişti.

Ali Atay'ın sosyal medyada kendini anlattığı video ilgi çekmeyi başardı.

Atay diğer adaylardan farklı olarak başarılarını değil, başarısızlıklarını anlattı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda kendisiyle ilgili şunları söyledi:

Anadolu Lisesine geçiş sınavını kazanamadım. Liseden üniversiteye geçiş sınavını kazanamadım. Zabıt katipliğini kazanamadım, polislik sınavını kazanamadım. Uzman ve astsubaylık sınavını kazanamadım. Bu kadar kaybetme sonrası pes etseydim 2012'de yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda Türkiye 60'ıncısı olamazdım ve meslek lisesinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanamazdım. Ben tam bu sokaklarda hayatımı kazanamazdım şimdi de Tarsus'u kazanma zamanı. Tarsus için doğru aday, Başkan Ali Atay.

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