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Yerel Yok böyle sorumsuzluk
Yerel

Yok böyle sorumsuzluk

Yeniakit Publisher
2024-09-08 13:58:00 -
Yok böyle sorumsuzluk

İstanbul, Şişli’de bir kadının kucağında çocukla motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntüler, önceki gün saat 08.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Bir motosikletli, arkasında oturan bir kadın ve çocukla yolculuk yaptı. 34 DYD 889 plakalı motosiklet sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden anne ve çocuğun kaskı olmadığı görüldü. Annenin çocuğu kucağında taşıdığı anlar ise tepki çekti.

Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşini ve çocuğunu kasksız taşıdığı motosiklette yolculuk yaptığı görülüyor. Ayrıca, annenin motosiklette seyahat ederken çocuğu kucağında tuttuğu da gözüküyor.

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