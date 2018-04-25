Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yok böyle sevinç! Şaka değil deprem oldu

İtalya Liginde Napoli'nin 90. dakikada Juventus'a attığı gol, şehirde küçük çaplı deprem etkisi yaptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:54
Yok böyle sevinç! Şaka değil deprem oldu

 İtalya Serie A'da Napoli, deplasmanda Juventus'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederken puan farkını 1'e indirip şampiyonluk yarışını tekrar başlattı.

DÜŞÜK ŞİDDETLİ DEPREM OLDU

Euro-Med isimli bir Sismoloji merkezi ise Kalidou Koulibaly'nin 90. dakikada attığı gol sırasında Napoli'de yer hareketlerinde değişim olduğunu belirtti. Napoli taraftarlarının gol sevinci sırasında yer hareketlerinde bir hareketlilik oluştuğunu belirten firma, bu hareketlerin düşük şiddetli bir deprem etkisi yaptığını kaydetti.

10 BİN TARAFTAR, TAKIMI HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Napoli taraftarları, Juventus deplasmanı dönüşü 10 bin taraftarla takımlarını havalimanında karşılaşmışlardı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:54
  1. İtalya
  2. İtalya Serie A
  3. Juventus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı