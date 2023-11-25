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Dünya Yok böyle şerefsizlik! İsrailli iş adamından Filistin'e destek veren Saraybosna Belediye Başkanı Karic'e tehdit
Dünya

Yok böyle şerefsizlik! İsrailli iş adamından Filistin'e destek veren Saraybosna Belediye Başkanı Karic'e tehdit

Yeniakit Publisher
2023-11-25 17:54:00 -
Yok böyle şerefsizlik! İsrailli iş adamından Filistin'e destek veren Saraybosna Belediye Başkanı Karic'e tehdit

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic'e Filistin'e olan destekleri sebebiyle İsrailli işadamı Amir Gross Kabiri tarafından "Asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadelerinin yer aldığı tehdit notu ve bir İsrail bayrağı gönderildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil ölümlerini kınadığı gerekçesiyle kendisini tehdit ettiği iddiasıyla İsrailli işadamı Amir Gross Kabiri polise şikayet etti.

"Şiddet mağduru haline geldim"

Karic, X hesabından yaptığı açıklamada, birkaç aydır İsrailli iş insanı Amir Gross Kabiri tarafından sözlü şiddet gördüğünü ifade ederek, "Belediye Başkanı olarak şiddetin her türlüsüne karşı verilen mücadeleye destek verdim, özellikle de kadınlara yönelik. Şimdi ben de şiddet mağduru haline geldim." dedi.

Gönderilen notta "Asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"Öldürülen çocuk resimleri gönderdi"

"İsrail Bağımsızlık Günü" kapsamında istenilen bazı talepleri "provokatif" bulduğu gerekçesiyle reddetmesinden bu yana söz konusu iş insanının hedefi haline geldiğini belirten Karic, şu sözleri kullandı:

"Şahsın saldırıları Filistin'deki masum sivillerin öldürülmesine karşı paylaşımlar yapmam üzerine daha da arttı. O günden itibaren Amir Gross Kabiri, gerek açık şekilde gerekse kişisel mesaj atarak öldürülen çocuk resimleri gönderdi, beni Hamas'ı desteklemekle suçladı, Gazze'deki sivillerin öldürülmesine karşı çıktığım için şahsıma suçlamalar yöneltti."
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Karic, tarafına ulaşan tüm tehdit mesajlarının ardından bir tepki vermesi gerektiğini vurgulayarak, söz konusu İsrailli iş insanını Bosna Hersek Federasyonu Polisine şikayet ettiğini kaydetti.

Evli ve 3 yaşında bir oğlu bulunan Belediye Başkanı Karic, "İsrail Bağımsızlık Günü"de başkent Saraybosna’nın sembollerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi binasına İsrail bayrağının yansıtılmasına ve kutlamalar çerçevesinde sözlerinde Kudüs’teki Tapınak Tepesi’nin Yahudiler tarafından ele geçirileceğine ilişkin ifadeler yer aldığını söylediği “Yeruşalayim şel Zahav” (Altın Kudüs) isimli şarkının çalınmasına izin vermemişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını her fırsatta kınayan Karic, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla masum sivillere ve çocuklara yönelik yapılan saldırıların sona ermesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Yeni Şafak

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