Yok böyle palavra, o nasıl rakam! Meral Akşener öyle bir işkembeden salladı ki...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombaların üzerlerinden yağdığı Suriye’den gelerek Türkiye’ye sığınan mültecileri kovmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, verdiği rakamlarla ‘yok artık’ dedirtti.

Türkiye’de 3 milyon 760 bin Suriyeli sayısının 2053’e kadar 35 milyona çıkacağını iddia eden Akşener, Suriye’de bile son 30 yılda yaşanmamış nüfus artış oranını söyleyerek ütopik ifadeler kullandı.

'Türkiye'de 35 milyon Suriyeli olacak'

Akşener şu şekilde konuştu:

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması halinde 2053 yılında Türkiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. Bu çalışmaları yaparken yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık, durmayacağız. Türkiye’nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğu ile hareket ettik. İktidar sorunu görmezden gelmeye, zikzaklar çizmeye, yalpalamaya devam etti. Ensar, muhacir kavramları üzerinden konuyu bağlamından kopardı. Bir yandan muhalefetin bu konudaki gündemini çalma anlayışına girerek beton ve briket üzerinden ürettiği sözde çözümlerle günü kurtarmaya gayret etti. 2019 yılında ülkemizde 4 milyon sığınmacının varlığını tartışırken bugün 6-6.5 milyon sığınmacı ile karşılaştığımız söz konusu.

Ütopik rakamlarla Ümit Özdağ'ı geride bıraktı

1990’da 12 milyon 500 bin olan Suriye nüfusu tam 30 yıl sonra 2020'de bile 22 milyon 400’e çıkmışken, Akşener’in Suriyeli sayısının 35 milyona çıkacağını iddia etmesi, ırkçı açıklamalarıyla tepki toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı geride bıraktı.

35 milyon rakamını hangi bilgi ve istatistiğe dayanarak söylediği belli olmayan Akşener, uydurduğu rakamlarla mülteci düşmanlığını körüklemeye çalıştı.