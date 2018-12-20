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Yok böyle namussuzluk! Kore gazisini dolandırdılar

Denizli'de kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, kömür ve maddi yardımda bulunacaklarını söyleyen şahıslar, Kore gazisi Hüseyin Atagün'ün 20 bin TL ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:47
Yok böyle namussuzluk! Kore gazisini dolandırdılar

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün (81), evlerine gelip kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırıldı. Yardım etme bahanesiyle gelen dolandırıcılar, çiftin 20 bin TL'si ile bir miktar ziynet eşyasını alıp, kaçtı. 

Kore Gazisi Hüseyin Atagün'ünTepeköy Mahallesi'ndeki evine, geçtiğimiz 16 Aralık günü gelen 2 kişi, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, kömür ve maddi yardımda bulunacaklarını söyledi. İki şüpheli Atagün'e yardım adı altında 100 lira verdi. Daha sonra bir kamyonun kömür getireceğini söyledi. Bu sırada şüpheliler su içme bahanesi ile içeri girdi. Biri, yatak odasında içinde Kuran-ı Kerim bulunan çantadaki 20 bin TL ile ziynet eşyalarını aldı. İki şüpheli, geldikleri plakasız otomobil ile ayrıldı. İki şüphelinin evden ayrılmasından sonra Kuran-ı Kerim çantasının karıştırıldığını farkeden Kore Gazisi Hüseyin Atagün, para ve ziynet eşyalarının olmadığını görünce, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, Atagün çiftinin verdiği eşkalden yola çıkarak, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'Onlar gittikten sonra fark ettik'

Gazi Hüseyin Atagün, yaşadıklarını şöyle anlatı :"Bahçede oturuyordum. İki kişi geldi, 'Amca, Koreli Hüseyin'i arıyoruz, tanıyor musun' diye sordu. Bunun üzerine 'Benim' dedim. Onlar da 'Kaymakamlık'tan geliyoruz, para ve kömür yardımı yapacağız' dediler. Bahçeye davet ettim, bana yardımın nasıl yapılacağını anlatmaya başladılar. Sonra içlerinden biri su isteyince eşim eve girip su vermek istedi. Fakat o sırada diğer şüpheli eve girmiş. Eşimin yatak odasında Kuran-ı Kerim'in bulunduğu çantaya koyduğu 20 bin lira ile ziynet eşyalarını almış. Durumu evden ayrılmalarının ardından farkettik."

Ayşe Atagün ise çalınan paranın bir kısmının kefen parası olduğunu belirtip, "Bu kadar vicdansızlık olur mu?" diyerek, iki dolandırıcının yakalanıp, hakettikleri cezaları almasını istedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:47
  1. Denizli
  2. Sarayköy
  3. Kore gazisi Hüseyin Atagün
  4. Kore gazisini soydular
  5. yok böyle vicdansızlık
  6. hırsızlık

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen16 sa önce
    Keske o Kore gazisi genc olsaydida o adi dolandiricilari eline gecirseydi.

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