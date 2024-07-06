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Dünya Yok böyle maç! Topa hiç dokunmadan gol attılar
Dünya

Yok böyle maç! Topa hiç dokunmadan gol attılar

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:36:09 - 2024-07-06 15:36:09

Brezilya Serie B'de Novorizontino takımı, santra başladıktan sonra topa değmeden gol attı.

Brezilya'da oynanan bir maçta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 

B Ligin'de mücadele eden Novorizontino takımı , santra başladıktan sonra daha topa ayağını bile sürmeden gol attı.

Topa değmediler bile!

Rakip takımın santra vuruşundan sonra, Novorizontino takımının oyuncuları hemen önde baskıya geçti . Bu sıra rakip takım oyuncuları kendi yarı alanında top çevirmeye başladı. 

KALECİ KALESİNDE DEĞİLDİ!

Savunma oyuncusu kalecisine dönmek istedi ama kaleci kalesinde değildi, top doğrudan ağlara yöneldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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