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Dünya Yok böyle dolandırıcılık! "Uzayda kaldım para gönder"
Dünya

Yok böyle dolandırıcılık! "Uzayda kaldım para gönder"

65 yaşındaki Japon kadın, internetten tanıştığı ve "uzayda kaldım, dünyaya dönmek için paraya ihtiyacım var" diyen dolandırıcıya 30 bin dolarını kaptırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 23:14:00 -
Yok böyle dolandırıcılık! "Uzayda kaldım para gönder"

Japonya'da 65 yaşındaki kadın, internette kendisini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rus bir kozmonot olarak tanıtan kişi ile 28 Haziran'da Instagram üzerinden yazışmaya başladı.

Sahte kozmonot, dünyaya geri döndüğünde onunla evlenmek istediğini dile getirdi ve aralarındaki ilişkinin hızla tırmanmasını sağladı.

Bir süre sonra aynı kişi, uzaydan dünyaya dönüş için bilet parasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uzaydaki sevgilisine kavuşmak isteyen kadın ise hiç düşünmeden söz konusu dolandırıcıya toplamda 4.4 milyon yen (30 bin dolar) bilet parası gönderdi.

Japonya'daki yerel basında çıkan haberlere göre parayı 5 transfer şeklinde gönderen kadın, bir türlü sevgilisine kavuşamadı.

Dolandırıldığından şüphelenen Japon kadın, polise başvurunca gerçek ortaya çıktı.

Dolandırıcının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

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