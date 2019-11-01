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Gündem

Yok böyle çarpıtma! İsmail Saymaz metrodaki tahriki böyle savundu

Hürriyet'in Aydın Doğan artığı muhabiri İsmail Saymaz, İstanbul Metrosu'nda 29 Ekim'de çekilen ve laikçi Kemalistlerin sarıklı ve cübbeli bir vatandaşı tahrik ettiği görüntüleri çarpıttı.

2019-11-01 16:52:00 - 2019-11-01 17:18:59

İsmail Saymazİstanbul Metrosu'nda 29 Ekim'de sarıklı ve cübbeli olduğu gerekçesiyle taciz edilen vatandaşın videosu hakkında skandal bir yorumda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde laikçi Kemalistler, 10.Yıl Marşı’nı okuyarak sarık ve cübbe giyinmiş bir vatandaşı özellikle kameraya alarak taciz etmişti. İnternette paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aydın Doğan artığı muhabir İsmail Saymaz yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saymaz cübbeli vatandaşı taciz edenlerin tahrikini görmezden geldi. Diğer yandan da tahrilçilerin avukatlığına soyunan, Saymaz, "Metrodaki görüntüyü defalarca izledim. Sarıklı genç adama yönelik herhangi bir taciz veya sataşma görmedim. Kasti bir davranış da yok. İnsanlar belli ki 29 Ekim kutlamasına gidiyor veya kutlamadan dönüyor. O esnada metroda sarıklı bir vatandaş var diye marş söylemesinler mi?" dedi.

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Yorumlar

Alper

Görüntüleri ben de izledim ve ismail saymaz cesurca davranmış ve doğruyu söylemiş. Ne yani ben şimdi yolda arabayla giderken 10. Yıl marşını çalsam o sırada önümden yanımdan bir cübbeli sarıklı geçse müziği kapatmam mı gerekiyor. Hiç kimse o adama sataşmamış laf atmamış dokunmamış bir kutlamadan dönme veye gelme sözkonusu. Tek yanlış yapılan kameramanın arada bşr cübbeliyi özellikle kadrajın ortasına alması. Başka hiçnir yanlış davranış yok. Bence siyasal islamcıların konuyu çarpıtarak mazlum rolü oynuyor başka bşr şey değil.
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Salih

BU ADAM ŞEREF HAYSİYET KİŞİLİK AHLAKİ DEĞERLERDEN NASİPLENMEMİŞ BİR 
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