Yok böyle çarpıtma! İsmail Saymaz metrodaki tahriki böyle savundu

İsmail Saymaz, İstanbul Metrosu'nda 29 Ekim'de sarıklı ve cübbeli olduğu gerekçesiyle taciz edilen vatandaşın videosu hakkında skandal bir yorumda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde laikçi Kemalistler, 10.Yıl Marşı’nı okuyarak sarık ve cübbe giyinmiş bir vatandaşı özellikle kameraya alarak taciz etmişti. İnternette paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aydın Doğan artığı muhabir İsmail Saymaz yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saymaz cübbeli vatandaşı taciz edenlerin tahrikini görmezden geldi. Diğer yandan da tahrilçilerin avukatlığına soyunan, Saymaz, "Metrodaki görüntüyü defalarca izledim. Sarıklı genç adama yönelik herhangi bir taciz veya sataşma görmedim. Kasti bir davranış da yok. İnsanlar belli ki 29 Ekim kutlamasına gidiyor veya kutlamadan dönüyor. O esnada metroda sarıklı bir vatandaş var diye marş söylemesinler mi?" dedi.