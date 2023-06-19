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Spor Yok böyle bir olay: Türkiye'de duyanlar inanamıyor! Rus ekibi diken üstünde bekliyor...
Spor

Yok böyle bir olay: Türkiye'de duyanlar inanamıyor! Rus ekibi diken üstünde bekliyor...

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:24:00 -
Yok böyle bir olay: Türkiye'de duyanlar inanamıyor! Rus ekibi diken üstünde bekliyor...

Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da oynayan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edildi.

Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da oynayan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edildi.

Futbol dünyasında adı skandallarla anılan futbolculardan Quincy Promes hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da top koşturan Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi. Hollandalı futbolcu daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçlarına karışmıştı.

TAKIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova’nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.
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