THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yok böyle bir dolandırıcılık!

Rize'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde boş salonla karşılaştı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:37
Yok böyle bir dolandırıcılık!

Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu.

Satın aldıkları ve üzerinde 'Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz' yazılı biletlerle İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar böyle bir tiyatro oyunu olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine 'Dolandırıldık mı?' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

Kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını ve çocuğu ile tiyatroya geldiğini anlatan Ayşe Yazıcı, Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince bende hassas davranarak 2 bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık 'ilk bizden mi başladılar' diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, bizde geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar" dedi. 

Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu ise Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü. diye konuştu.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı da gelenlere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Burada herhangi bir tiyatro gösterisi yok. Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre 4 seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik 400 bilet satıldığını düşünürsek bin 600 bilet eder. Bu kadar insana bilet satıldı. İnsanların manevi duyguları ile oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:37
  1. Rize

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım Patriotlar için tarih verdi
    1. Başbakan Yıldırım Patriotlar için..
    2. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    3. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
    4. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    5. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
    6. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    7. S-400 Antalya'ya geliyor
    8. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
    9. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
    10. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
    11. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
    12. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
    13. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
    15. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
    16. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
    17. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
    18. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
    19. 'Türkiye fedakarlık göstermeseydi..
    20. Lise öğrencisinden örnek davranış:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı