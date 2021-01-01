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Gündem Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Solak medyanın yalanlarıyla ön plana çıkan Kemalist Sözcü gazetesi, İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Milletin değerlerinden uzak olan ahlaksız gazete, 481 yıldır cami olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:18:00 - 2021-01-01 10:20:30
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

 yeniakit.com.tr 

Müslüman Türk milletinin binlerce yıllık tarihini Cumhuriyet tarihinden ibaret gören Kemalist zihniyetin, milletin milli ve manevi değerlerine olan düşmanlığı bitmek bilmiyor.

Halka tepeden bakan kirli solak zihniyetin medyasının yalan ve iftira dolu haberleri ile ünlü Sözcü gazetesi, büyük bir ahlaksızlığa daha imza attı.

Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ saydılar!

24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından yeniden eski kimliği kazandırılan Ayasofya’nın üstüne vurulan ‘müze’ zincirlerini kırmasını hazmedemeyen Kemalist gazete, ‘bu kadar da olmaz’ dedirten bir alçaklığa imza attı.

Bugünkü manşetinde ‘2020 yılında yaşanan felaketleri’ sıralayan Sözcü, 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’nden 1934 yılındaki skandal karara kadar tam 481 yıl cami olan Ayasofya-i Kebir Camii’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını felaketler arasında saydı.

Skandal haberde “Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul’daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Kendileri bile 'cami' dedi 

Yaptığı alçakça haberde dahi “Ayasofya Camii” ibaresini kullanan Sözcü’nün aslında ünlü mabedin bir Camii olduğu gerçeğini bilinç altında kabul ettiği ortaya çıkmış oldu.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışan Sözcü, felaketleri sıraladığı manşetinde ‘Noel Baba’ görselini kullanarak köklerinin aslında nereye bağlı olduğunu gösterdi.

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Yorumlar

avb

Bunlar lağım çukuru çok görmeyin
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Baba

Bunlar harbiden tam şerefsiz ama bu kadar neden cesaretliler iktidarın muktedirligini artık iyiden iyiye sorgulama zamanı gelmistir .
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