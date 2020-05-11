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Aktüel

YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşımda bulundu:

"Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz" - "Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:15:07 -
YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşımda bulundu:

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerdeki sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağını, buna ilişkin ek duyuruların üniversitelerden takip edilebileceğini belirtti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldıklarını vurguladı.

Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdiklerini aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."

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