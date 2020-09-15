YÖK Başkanı Saraç, açıköğretim fakültesi olan üniversitelerin yöneticileriyle görüştü
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bünyelerinde açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin yöneticileriyle görüştü.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın başkanlığında, açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin yöneticileriyle YÖK'te bir araya geldiklerini belirtti.
YÖK Başkanı Saraç, toplantıya ilişkin "Faydalı bir müzakere oldu." değerlendirmesinde bulundu.