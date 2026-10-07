YÖK Başkanı Özvar: "Hedefimiz en az iki Türk üniversitesini ilk 100'e taşımak"

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ev sahipliğindeki 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Hedefimiz en az iki Türk üniversitesini ilk 100'e taşımak" dedi.

Özvar, Türk yükseköğretiminin kapasite, bilimsel üretim ve uluslararası başarı bakımından son yıllarda önemli mesafe aldığını söyledi. YÖK Başkanı'na göre Türkiye, 208 üniversitesi, yaklaşık 6,3 milyon öğrencisi ve 190 bine yaklaşan akademik personeliyle dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahip.

Türkiye'nin bilimsel yayın sayısında 213 ülke arasında 15. sıraya çıktığını aktaran Özvar, 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında 6 Türk üniversitesinin ilk 500'de, 2 üniversitenin ise ilk 300'de bulunduğunu bildirdi.

160 üniversitede 724 yenilikçi program

Yapay zekâ, siber güvenlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi kritik alanlarda yeni programların açıldığını belirten Özvar, son üç yılda devreye giren yaklaşık 80 yeni programla birlikte yenilikçi program sayısının 160 üniversitede 724'e ulaştığını ifade etti.

YÖK Başkanı, mesleki eğitimin güçlendirilmesini, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını, genç araştırmacıların desteklenmesini ve uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesini öncelikli hedefler arasında saydı. Özvar, üniversitelerin küresel sorunlara çözüm üreten bilgi ve değer merkezleri olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan'dan yapay zekâ ve "üçüncü misyon" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada yapay zekâ ve yeni teknolojilerin yükseköğretimde köklü değişimler başlattığını, eğitim ve araştırma süreçlerinde insan faktörünün ve akademisyen-öğrenci bağının korunmasının hayati olduğunu vurguladı.

"Üniversitelerimiz bilgi üreten ve topluma katkı sağlayan kurumlar olmalı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran yapılar değil, yeni bilgi üreten ve toplumsal sorunlara çözüm sunan odak noktaları olması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan ayrıca üniversitelerin topluma ve ekonomiye doğrudan katkı sunan "üçüncü misyonlarına" ağırlık vermesi, müfredatların reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve genç istihdamının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi heyeti törende yer aldı

Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan ile davetli akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrasında açıklama yapan Hacımüftüoğlu, Külliye'deki buluşmayı yeni dönem çalışmaları için büyük bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar'ın işaret ettiği bilimsel üretim, yapay zekâ, dijitalleşme ve küresel ölçekte nitelikli yayın hedeflerinin Atatürk Üniversitesi'nin temel yol haritasını oluşturduğunu söyleyen Hacımüftüoğlu, "Ülkemizin uluslararası sıralamalardaki yükselişine destek vermek, ilk 500 hedeflerine katkı sunmak adına nitelikli araştırmalarımıza ve yetiştirdiğimiz insan kaynağına odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmacıların yeni akademik yılın yükseköğretim camiasına hayırlı olması temennisini dile getirdiği program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödülleri"ni sahiplerine takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.