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Yerel Yok artık! Uyuşturucu zanlısından ilginç savunma!
Yerel

Yok artık! Uyuşturucu zanlısından ilginç savunma!

Uyuşturucu şüphelisinden ilginç savunma:" Şifa için kaynatıp suyunu içiyordum"

Yeniakit Publisher
2022-12-05 17:52:00 -
Yok artık! Uyuşturucu zanlısından ilginç savunma!

Ankara Çubuk'ta uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar edilen bir çoban savcılık tarafından göz altına alındı. İhbarın üzerine zanlının evinde arama yapan ekipler 2 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame düzenlenen G.K, beyannamesinde "Ağrılarımı dindirmek için bu yönteme başvurdum" ifadelerine yer vererek uyuşturucuyu tedavi amaçlı kullandığını, kaynatıp suyunu içtiğini öne sürdü.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan G.K, "Ben uyuşturucuyu demlikte kaynatıp sabah ve akşam şifa için suyunu içerim. Tedavi amaçlı olarak kullanıyorum. Çok fazla ağrılarım var. Ağrılarımı dindirmek için bu yönteme başvurdum" ifadelerini kullandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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