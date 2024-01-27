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Spor Yok artık Luka!
Spor

Yok artık Luka!

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:36:00 -
Yok artık Luka!

Luka Doncic, Dallas'ın Atlanta'yı 148-143 mağlup ettiği karşılaşmada tam 73 sayı attı.

Dallas Maverick'in yıldız ismi Luka Doncic, Atlanta karşısında tarihi bir performansa imza attı. Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı.

24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

NBA'de gecenin bir diğer çılgın performansına imza atan isim Devin Booker oldu. Boker, takımı Phoenix'in Indiana karşısında sahadan 133-131 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 62 sayı attı.

Luka Doncic alev aldı: Bir maçta tam 73 sayı...
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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise Charlotte karşısında 25 dakika süre buldu. Alperen, takımının sahadan 138-104 galip ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.

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