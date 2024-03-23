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Yerel Yok artık! Jandarma durdurdu, içinden çıkanlar şok etti
Yerel

Yok artık! Jandarma durdurdu, içinden çıkanlar şok etti

Yeniakit Publisher
2024-03-23 15:12:00 -
Yok artık! Jandarma durdurdu, içinden çıkanlar şok etti

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, fiziki takibe alınan şüpheli bir otomobil Siirt-Batman karayolu üzerinde durduruldu.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, fiziki takibe alınan şüpheli bir otomobil Siirt-Batman karayolu üzerinde durduruldu.

 

Araçta yapılan kontrollerde 9 bin 880 adet 7,62 mm. çapında mühimmat, 5 bin 700 adet 5,56 mm. çapında mühimmat, 30 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi, 10 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.


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