Yok artık! Jandarma durdurdu, içinden çıkanlar şok etti
Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, fiziki takibe alınan şüpheli bir otomobil Siirt-Batman karayolu üzerinde durduruldu.
Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, fiziki takibe alınan şüpheli bir otomobil Siirt-Batman karayolu üzerinde durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde 9 bin 880 adet 7,62 mm. çapında mühimmat, 5 bin 700 adet 5,56 mm. çapında mühimmat, 30 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi, 10 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildiği adli makamlara tutuklandı.
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