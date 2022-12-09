Yok artık! Ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi...

Yeni yılda artan sınav ve harç bedellerine sürücü kursları ücreti artacak. 2023 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adayları 10 bin TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor. Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

Buna göre B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Yeni yılda, motosiklet sürmek için gereken A sınıfı ehliyetin harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa yükselecek. (İLKHA)