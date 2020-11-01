Yok artık! Doktor 'Alaaddin'in Sihirli Lambası'nı satın aldı! 'Cin'in kim olduğunu sonradan anladı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde Laeek Khan adlı doktor, polise başvurarak iki kişinin kendisine Aladdin’in Lambası’nı sattığını ancak satın aldıktan sonra 'lambayı' ovuşturduğunda dileklerini yerine getireceğine inandığı cinin ortaya çıkmaması üzerine dolandırıldığını anladığını ifade etti.

Polis, Khan’ın nesneye 93 bin dolar ödediğini belirterek iki dolandırıcıyı Perşembe günü gözaltına aldıklarını açıkladı.

Cinin kılık değiştirmiş dolandırıcı olduğunu sonradan anladı

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre Dr. Khan, şikayetinde adamlardan birinin satış sırasında lambadan bir cin çıkardığını söyledi.

Dr Khan'ın, daha sonra cinin aslında kılık değiştirmiş dolandırıcılardan biri olduğunu fark ederek polise şikayetçi olduğu bildirildi.