Yok artık dedirten satış! Microsoft itiraf etti: Yasaklı şirketlere satıldı! Yeni gelişme, milyon dolarlık ceza!

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD ihracat kurallarını ve yasaklarını ihlal eden yazılım şirketi Microsoft Corporation’a para cezası verildiği bildirildi.

Kararı, konuyla ilgili olan ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu ile ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin verdiği bildirildi. Davanın uzun bir süre devam ettiği ve Microsoft’un uzlaşmacı bir yaklaşımla kararı kabul ettiği de dikkat çekti. İşte konuyla ilgili detaylar…

Microsoft’a ABD tarafından 3,3 milyon dolarlık para cezası!

Ortaya atılan iddialara göre Microsoft, Rusya ve Ukrayna krizi yaşanırken ABD’nin ambargo kurallarına uymadı ve yasaklı ülkeler ile ticari işlemlerine devam etti. Süregelen davada mahkeme Microsoft’un Ukrayna/Rusya, Küba, İran ve Suriye üzerine yapılan yaptırım politikalarını da ihlal ettiği belirlendi. Karar tekrar düzeltildi.

Amerika Birleşik Devletleri global dünyada patlayan krizlere göre yeni ambargo ve kısıtlama kararları alıyor. Rusya, Ukrayna, Küba, İran ve Suriye’de alınan ambargo kararları arasındaki ülkelerden. Amerikan hükümeti almış olduğu ambargo kararları sayesinde Amerika merkezli hiçbir firmanın bu ülkelerle ticari faaliyetler yapmasını istemiyor. Ayrıca bu karar Amerika merkezli şirketlerin başka ülkelerdeki yan merkezlerden de ticari faaliyetlerini önlüyor.

Alınan karardaysa Microsoft’un bu kararları ihlal ettiği belirlendi. İlk etapta Rusya ve Ukrayna krizi ambargoları ihlal ettiğini belirlenen şirkete 613 bin dolar para cezası kesildi. Fakat sonradan Microsoft’un Rusya, Ukrayna, Küba, İran ve Suriye ile yaptığı ticari faaliyetler ortaya çıktı ve işin boyutu arttı. Yeniden gözden geçirilen karar açıklanmadan önce Microsoft baskılara dayanamadı ve arabuluculuk ile ortak bir karara vardı. Ayrıca bahsi geçen iddiaların da doğruluğunu kabul etti.

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Arabuluculuk ile -bir başka deyişle- orta yolu bularak anlaşmak isteyen Microsoft 3,3 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. shiftdelete'in aktardığı haberde: Bu para cezası ile birlikte bahsi geçen ülkelerle tekrar ticari faaliyetlere girmeyeceğini, Amerikan hükümetinin ambargo yasakları listelerinde olan herhangi bir ülkeyle ticari faaliyetlerde bulunmayacağını da ekledi. Para cezasının mahkeme süreçlerinin bitmesi ardından ödenmesi bekleniyor.

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