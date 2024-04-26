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Aktüel Yok artık dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar...
Aktüel

Yok artık dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar...

Yeniakit Publisher
2024-04-26 22:39:00 - 2024-04-27 01:00:09
Yok artık dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar...

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen bilek güreşi turnuvasında kendi kategorisinde birinci olan 25 yaşındaki milli sporcu, Sakarya Nehri kenarında ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Eskişehir’de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na SUBÜ sporcusu olarak katılan ve 80 kilogram sağ kol kategorisinde 1’inci, 80 kilogram sol kol kategorisinde ise 3’üncü olan 25 yaşındaki Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Satar’ı hastaneye sevk etti.

Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI DİLEDİ

Öte yandan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından da Ferhat Satar’ın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Öğrencimiz ve bilek güreşi branşında birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcumuz Ferhat Satar’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

Hasan

Bu nasıl bir haber başlığı akit e yakışmadı.....

Ahmet

Hükümet çok etkisiz sadece seyrediyor olanları Biri çıkıp Tavsiye edilen fiyat konulsun ürünlere demese Seyretmeye devam edecekler Allah’tan basını sıkıştırıyor bir şeyler zorlada olsa yapacaklar herhalde İşlenen suçların haddi hesabı yok 80 sabıkalı Caniler sokaklarda dolaşıyor Caydırıcı ceza getirelim diyen yok İşin garibi tepki de yok bu ülkede herkes aklını peynir ekmekle yemiş
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