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Spor Yok artık daha neler! Yan hakemi dövdüler...
Spor

Yok artık daha neler! Yan hakemi dövdüler...

Zonguldak 1. Amatör Lig maçında Karamanspor ile Cumayanıspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Karamanspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede bir taraftar, tribünden sahaya inip, ofsayt nedeniyle golü vermeyen yan hakeme saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 17:11:00 -
Yok artık daha neler! Yan hakemi dövdüler...

Zonguldak 1. Amatör Lig maçında Karamanspor ile Cumayanıspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Karamanspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelede bir taraftar, tribünden sahaya inip, ofsayt nedeniyle golü vermeyen yan hakeme saldırdı. 

Zonguldak 1. Amatör Lig’de Karamanspor - Cumayanıspor ile karşılaştı. Karamanspor’un 70. dakikada attığı golden sonra tansiyon yükseldi.

Maçın 80. dakikasında Cumayanıspor atağında atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Cumayanıspor futbolcuları ve daha sonrasında dışarıdan sahaya giren taraftarlar yan hakeme hem sözlü hem fiziki müdahalede bulundu.

Bir taraftarın tribünden sahaya inip tellerin arkasından yan hakeme saldırma anı ise saniye saniye objektiflere yansıdı. Futbolcuların bir taraftan itirazları sürerken, saldırıya uğrayan hakemler maça ara vererek soyunma odasına gitti.

Hakeme saldıran taraftarlar ise hakemlerin bölgeden ayrılmasının ardından yeniden tribüne çıktı. Maça verilen kısa süreli aranın ardından hakemler tekrar sahaya çıkarak maçı devam ettirdi.

Müsabaka Karamanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, Cumayanıspor’dan 3 futbolcu da kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

 

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