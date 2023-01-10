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Dünya Yok artık daha neler! Vücudundan patlamamış el bombası çıktı
Dünya

Yok artık daha neler! Vücudundan patlamamış el bombası çıktı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken bölgeden akıllara durgunluk veren bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 17:15:00 -
Yok artık daha neler! Vücudundan patlamamış el bombası çıktı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken bölgeden akıllara durgunluk veren bir haber geldi.

 

Ukrayna askeri, cephede görev yaptığı esnada vücuduna patlamamış el bombası sıkıştı. Çekilen röntgenlerde açıkça belli olan el bombası görenleri hayrete düşürdü.

Cephede görev alan bir Ukrayna askerinin kalbine yakın bölgede el bombası tespit edildi. İsmi açıklanmayan askerin röntgen görüntüsünde net bir şekilde görünen bomba Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahları tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Patlama riski yüksek olan bomba askerin vücudundan başarılı bir şekilde alındı. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı.

 

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