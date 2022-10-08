Yok artık daha neler Putin! Bu adam çıldırmış olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın halkını nükleer silah kullanmaya hazırladığını söyledi. Zelenskiy'nin açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah seçeneğini sık sık dile getiriyordu. ABD Başkanı Joe Biden da Putin'in bu tür tehditler hakkında 'şaka yapmadığına' inandığını söylemişti.

BBC International'e konuşan Zelenskiy, Rus yetkililerin halkını nükleer silahların olası kullanımı için başlamaya hazırladığını, ancak Rusya'nın bunları kullanmaya hazır olduğuna inanmadığını söyledi.

Zelenski, "Rusya'nın tehditleri tüm gezegen için bir risk" diyerek, şimdi harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya'ya karşı taarruza geçti. Donetsk, Luhansk ve Herson dahil geniş toprak parçalarını geri aldı. Bu gelişmelerin ardından analistler, Rusya'nın "ilhak edilen bölgeleri korumak için başka çare kalmadığını düşünebileceğini" söylüyor ve nükleer silah tehlikesinin ciddiye alınması gerektiğine inanıyor.

Biden, felaket uyarısı yapmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Putin'in şaka yaptığına 'inanmadığını' söyleyen Biden, dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.

Biden “Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.

1962'deki 'Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda dünyayı defalarca nükleer silah kullanmakla tehdit etmişti. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atarak bir 'emsal' oluşturduğunu da ifade etmişti.

KAYNAK: HABER7, BBC