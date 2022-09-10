Yok artık daha neler! Bu nasıl bir rezalettir böyle

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 6 Eylül 2022 Salı günü Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne "balkondan düştü" denilerek getirilen bir bebeğe müdahale eden doktorlar iğrenç olayı gün yüzüne çıkardı. 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan otopsi raporunu okuyanların damarlarındaki kan çekildi. 2 yaşındaki bebek tecavüze uğramıştı ve ailesi bunun üzerini kapatmaya çalışıyordu. Bianet'e konuşan hastane doktorlarından Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan, korkunç olayla ilgili şunları söyledi:

Vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar

"Çocuk hastaneye getiriliyor, ailesi ‘balkondan düştü’ diyor. Buna göre çocuğa ilk müdahale yapılıyor. Ardından detaylıca bakıldığında 2 yaşındaki çocuğun vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar görünüyor. Bu ikinci genel muayene raporunda da yer aldı. Bu durumun anlaşılmasının ardından hastane polisi devreye girdi, savcı geldi çocuğun ailesindeki erkekler gözaltına alındı."

'Düştü, öldü yaz' diye baskı yaptılar

Ailenin rapora, 'düştü, öldü yaz' şeklinde ısrar ettiğini belirten Arslan, ayrıca ailenin bebeğe otopsi yapılmasını istemediğini de belirterek, "Çocuğun ailesi otopsi istemediklerini ve hemen cenazeyi alıp gitmek istediklerini belirtip durdular. Bundan sonraki süreç savcının görevi" dedi.

5 yaşındaki abla için endişeliyiz

Tek görgü tanığı olan 5 yaşındaki abla için de endişeli olduklarını belirten Dr. Arslan, “Bu çocuğun aileden alınıp derhal sosyal hizmetler korumasına verilmesi gerekiyor. Bunca yıldır doktorum ben böyle bir vahşet görmedim" diye konuştu. Arslan, delillerin istismarın uzun zamandır devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.