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Spor ‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak
Spor

‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak

Yeniakit Publisher
2023-06-20 19:01:00 -
‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi dünyaca ünlü isimlerin transfer olduğu Suudi Arabistan'ın UEFA'ya alınacağı öne sürüldü. Ertem Şener tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Suudi ekipleri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekipleri dünya futbol piyasasının altını üstüne getirirken ünlü futbol spikeri Ertem Şener, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın ayak basmasıyla birlikte bir anda Dünya futbol kamuoyunun dikkatini çeken Suudi Arabistan Pro Ligi'ne önümüzdeki günlerde birçok büyük yıldızın adım atması bekleniyor.

Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi liglerle yarışacak bir seviyeye gelmek isteyen Suudilerin, transfer için 20 milyar Euro harcamaya hazır olduğu biliniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ilginç bir iddia da futbol spikeri Ertem Şener'den geldi.

Suudi Arabistan'ın UEFA'ya alınacağını öne süren Şener, yakın zamanda Suudi Pro Ligi, MLS ve Premier Lig'in dünyanın en iyi 3 ligi olabileceğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şener, "Suudi Arabistan Pro Lig temsilcileri, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alır mı? Alacak, çünkü sebepleri var" dedi.

Diğer taraftan ortaya atılan iddia futbolseverlerin tepkisine yol açarken bu ihtimalin gerçekleşmesinin haksız rekabet ortamını oluşturacağı düşünülüyor.

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