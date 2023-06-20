‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekipleri dünya futbol piyasasının altını üstüne getirirken ünlü futbol spikeri Ertem Şener, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın ayak basmasıyla birlikte bir anda Dünya futbol kamuoyunun dikkatini çeken Suudi Arabistan Pro Ligi'ne önümüzdeki günlerde birçok büyük yıldızın adım atması bekleniyor.

Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi liglerle yarışacak bir seviyeye gelmek isteyen Suudilerin, transfer için 20 milyar Euro harcamaya hazır olduğu biliniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ilginç bir iddia da futbol spikeri Ertem Şener'den geldi.

Suudi Arabistan'ın UEFA'ya alınacağını öne süren Şener, yakın zamanda Suudi Pro Ligi, MLS ve Premier Lig'in dünyanın en iyi 3 ligi olabileceğini ifade etti.

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Şener, "Suudi Arabistan Pro Lig temsilcileri, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alır mı? Alacak, çünkü sebepleri var" dedi.

Diğer taraftan ortaya atılan iddia futbolseverlerin tepkisine yol açarken bu ihtimalin gerçekleşmesinin haksız rekabet ortamını oluşturacağı düşünülüyor.