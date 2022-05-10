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Gündem Yok artık! Bu ayakkabının fiyatını duyan düşüp bayılıyor
Gündem

Yok artık! Bu ayakkabının fiyatını duyan düşüp bayılıyor

Dünyaca ünlü spor giyim markalarının dağıtımını yapan Türkiye'deki bir spor mağazasının yenilenmiş ofisinde 30 bin euroluk ayakkabı dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:08:00 -
Yok artık! Bu ayakkabının fiyatını duyan düşüp bayılıyor

Dünyaca ünlü spor giyim markalarının dağıtımını yapan Türkiye'deki bir spor mağazasının yenilenmiş ofisinde 30 bin euroluk ayakkabı dikkat çekiyor. Yenilenmiş Ofisini Kağıthane’de hizmete açan mağaza, 30 bin euro değerinde altın aksesuarlı ve timsah derisinden üretilen spor ayakkabıyı vitrine çıkardı. Firmanın kurucusu Sercan Köse, "Ayakkabı timsah derisinden yapıldı ve dünyada 9 adet bulunuyor. Sarı bölümlerinin tamamı saf altından yapıldı. Ayakkabının üstünde 26,7 gram saf altın bulunuyor. Ayakkabının fiyatı 30 bin Euro. 4-5 firma aracılığı ile ayakkabı istendi. Ayakkabıyı isteyenlerin 3’ü Türkiye’den 1’i Almanya’dan. Bu ayakkabı aslında koleksiyonluk bir ürün" dedi.

 

 

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