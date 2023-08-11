Yok artık! Apple’da sıra dışı özellik

Teknoloji dünyasının lokomotifi konumunda bulunan Apple, şimdi de yeni bir teknolojinin peşinde gibi görünüyor.

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu cihazlar sayesinde sadece konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda maddi işlerimizi de hallediyoruz. Ancak tüm bu bilgileri tek bir yerde toplamak riskli olabilir. Telefon üreticileri, bu tür riskleri ortadan kaldırmak için parmak izi gibi güvenlik yöntemlerini devreye sokuyor. Şimdiyse, Apple'ın Avrupa Patent Ofisi'ne sunduğu yeni bir teknoloji olan Optic ID ile karşımızda.

Göz izleme teknolojileri, kullanıcının ekranda nereye baktığını belirlemek için bir süredir kullanılıyor. Ancak Apple'ın Optic ID teknolojisi, sadece nereye baktığınızı değil, kim olduğunuzu da tanımlayarak bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyor. Bu sistem, gözlerinizin ve yüzünüzün benzersiz özelliklerini tanıyarak sizi teyit ediyor. Bunu, parmak izinizi tanımlayan bir sistem olarak düşünebilirsiniz, ancak bu sefer gözleriniz için.

Apple şimdi de göz tanıma teknolojisini geliştiriyor

Apple'ın yeni patenti, yüzünüzün fotoğraflarını çekmek için iki veya daha fazla kameranın kullanılmasını öneriyor. Bu kameralar yüzünüzün farklı bölümlerine odaklanıyor: iris (gözün renkli kısmı), göz kapaklarınız ve hatta kaşlarınız. Bu özelliklerin hepsini inceleyerek, sistem gerçekten siz olup olmadığınızı kontrol edebilir. Eğer bir fotoğrafınız karanlık veya bulanıksa, Apple'ın teknolojisi en iyi fotoğrafı seçerek doğru sonuç almayı garanti eder.

Bu yenilikçi teknoloji, Apple'ın yaklaşmakta olan Vision Pro bilgisayarında kullanılacak. Optic ID'nin, kullanıcıların güvenliğini nasıl daha da artırabileceğine dair büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz.

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