Yok artık! Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile de anlaştı
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Daha önce Mario Balotelli, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katan mavi şimşekler, dünyaca ünlü yıldız Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini duyurdu.
Mario Balotelli, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle de anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Son olarak Schalke 04 forması giydi
Mavi Şimşekler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcu geçen sezon Schalke 04 formasıyla 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.