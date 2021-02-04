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Eğitim YÖK Anadolu Projesi nedir?
Eğitim

YÖK Anadolu Projesi nedir?

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi'nin ayrıntılarını duyurdu, müjdeyi verdi. Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir? Neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-04 19:58:00 -
YÖK Anadolu Projesi nedir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'YÖK Anadolu Projesi'ni hayata geçirdi.

YÖK Anadolu Projesi nedir?

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da birer konuşma yaptı. Proje kapsamında, belirlenen bazı alanlarda gelişimi desteklenmek istenen genç üniversiteler, akademik insan gücü ve araştırma altyapısı bakımından daha kıdemli üniversitelerle eşleştirildi.
YÖK Anadolu Projesi içerisinde, 12 kıdemli üniversitenin kıdemli öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerindeki öğrencilere bizzat ders verecek ve araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol gösterecek. Üniversiteler ayrıca araştırma altyapılarını ve kütüphane olanaklarını karşılıklı olarak birbirlerine açacak. Proje, lisansta olduğu kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de önemli katkılar verecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecek projenin 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. YÖK Anadolu Projesinden yararlanacak olan genç üniversitelerdeki öğrenci sayısı 170 bin 480 olarak açıklandı.

15 GENÇ ÜNİVERSİTEYLE 12 KIDEMLİ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİ

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi. Belirlenen üniversitelerin isimleri şöyle:

Genç Üniversiteler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.

Kıdemli Üniversiteler: Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

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