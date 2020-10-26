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Kadın - Aile Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi
Kadın - Aile

Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi

Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır? Çorbalar sofraların olmazsa olmazlarındandır. Sıcacık ve leziz bir çorba tarifi arayanlar ‘Yoğurtlu mercimek çorbası yapılır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. | Yoğurtlu mercimek çorbası gerekli malzemeler | Yoğurtlu mercimek çorbası püf noktası | Yoğurtlu çorba tarifleri | Denenmiş yoğurtlu mercimek çorbası tarifi | Yoğurtlu mercimek çorbası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:56:00 -
Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi

Yoğurtlu çorba tarifleri | Mercimek çorbasını sevmeyen yoktur. Peki, mercimek çorbasına yoğurt konur mu? | Mercimek çorbası yoğurtlu olur mu? Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 5.5 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını ekleyip eritin.

Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Bur kasenin içiresine yoğurt, yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı suyu çırpın.

Bu karışımı sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

Ardından tencereye sıcak su ilave edin.

Su kaynayınca erişteyi ekleyin.

Erişte yumuşayınca haşlanmış mercimeği tencereye alın.

Tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı 5 dakika daha kaynatın.

Bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını alın.

Baharatları ekleyip kızdırın.

Kızdırdığınız baharatı pişen çorbanın üzerine dökün.

Afiyet olsun.

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