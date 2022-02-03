Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu mercimek çorbası yapılışı | Soğuk kış günlerinde leziz bir çorba hazırlamak isteyenler "Yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Tam ölçülü yeşil mercimek çorbası tarifi
Yeşil mercimek ve yoğurtla leziz bir çorba hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz.
Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 1 su bardağı erişte
- 250 gram süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 5.5 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını ekleyip eritin.
Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Bur kasenin içiresine yoğurt, yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı suyu çırpın.
Bu karışımı sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.
Ardından tencereye sıcak su ilave edin.
Su kaynayınca erişteyi ekleyin.
Erişte yumuşayınca haşlanmış mercimeği tencereye alın.
Tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı 5 dakika daha kaynatın.
Bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını alın.
Baharatları ekleyip kızdırın.
Kızdırdığınız baharatı pişen çorbanın üzerine dökün.
Afiyet olsun.