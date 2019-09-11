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Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?

Yaz boyunca yediğinize, içtiğinize dikkat etmediyseniz ve basküldeki rakamlar sizi tedirgin ediyorsa; sağlıklı beslenme alışkanlığı elde etmeniz çok önemli. Elbette, sağlıklı beslenmek kadar metabolizmanızı harekete geçirmek için biraz hareket etmek de önemli. İşte, dillere destan yoğurtlu cevizli kabak salatası böyle anların kurtarıcısı durumunda. Hem doyurucu hem hafif olan kabak salatasının kalorisi ise sizi fazlasıyla şaşırtacak. İşte, merak ettiğiniz “Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?” sorusunun cevabı…

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?

Yaz boyunca yediğinize, içtiğinize dikkat etmediyseniz ve basküldeki rakamlar sizi tedirgin ediyorsa; sağlıklı beslenme alışkanlığı elde etmeniz çok önemli. Elbette, sağlıklı beslenmek kadar metabolizmanızı harekete geçirmek için biraz hareket etmek de önemli. İşte, dillere destan yoğurtlu cevizli kabak salatası böyle anların kurtarıcısı durumunda. Hem doyurucu hem hafif olan kabak salatasının kalorisi ise sizi fazlasıyla şaşırtacak. İşte, merak ettiğiniz “Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?” sorusunun cevabı…

Kabağın faydaları nelerdir?

Böbrek ve mesane iltihaplarını temizler.

Kabak iyi bir idrar söktürücüdür.

İçerdiği lif sayesinde kabak bağırsak hareketlerini düzenler.

Kabak yüksek tansiyonu dengeler.

Yapılan bilimsel çalışmalar kabağın kalp ve damar sağlığı için son derece faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

Kabak içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kemik sağlığı için çok kıymetlidir.

C vitamini yönünden zengin olan kabak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yoğurtlu kabak salatası nedir?

İki adat kabak ile bir havucu soteleyip zeytinyağında hafifçe soteleyin. Sebzeler suyunu çekince tavadan alıp bir karıştırma kabına alın. Kabak ve havucun içine yoğurt, dereotu ve ceviz ekleyip karıştırın. İşte, leziz yoğurtlu kabak salatası hazır.

Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?

Yoğurt, kabak, dereotu ve cevizin karışımıyla besin değeri yüksek bir salata tüketmiş olursunuz. 10 yemek kaşığı yoğurtlu kabak salatası yalnızca 184 kalori. Bu leziz salatanın yanında bir tabak çorba içebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
  1. Yoğurtlu kabak salatasının kalorisi nedir?
  2. Diyet
  3. kilo
  4. sağlıklı beslenme

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