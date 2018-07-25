Yoğurtlu kabak kavurma nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı mayonez (isteğe göre)

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri süslemek için:

Dereotu

Pul biber

NASIL YAPILIR?

2 adet orta boy kabağımızı soyup rendeliyoruz. Suyunu sıkıp bir tencereye alıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyip canlılığı gidene kadar kavuruyoruz. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Kavrulduktan sonra yoğurdu bir kaba alıyoruz. Tuz ve su katıp kaşıkla çırpıyoruz. Üzerine kabağı ve mayonezi ilave edip karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Üzerine dereotu ve pul biber serpiştiriyoruz.

Afiyetler olsun