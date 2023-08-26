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Sağlık Yoğurtla sumağın mucizevi karışımı!
Sağlık

Yoğurtla sumağın mucizevi karışımı!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 02:31:00 -
Yoğurtla sumağın mucizevi karışımı!

Diyabetten kalbe birçok faydası bulunan sumağın yoğurda birleştiğinde bin bir derde deva olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, yüksek miktarda antioksidan içeren sumak, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önlüyor. Bu durum, yaşlanma sürecini yavaşlatıp, bazı kronik hastalıkların riskini azaltıyor.

Sumak, içeriğinde bulunan bileşikler sayesinde anti-inflamatuar etki de gösteriyor. Bu özelliğiyle vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

Sindirim sistemini güçlendiriyor

Sumak, C vitamini açısından da zengin bir gıda. zengindir. Öte yandan metabolizmayı hızlandırdığı belirtilen sumak, sindirim sistemine de olumlu etkide bulunuyor.

Kalbe şifa özelliği

Sumak, içeriğinde bulunan bazı bileşiklerle kalp sağlığını destekliyor. Özellikle antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri, kalp hastalığı riskini azaltmada etkili oluyor.

Öte yandan bazı çalışmalar, sumakta bulunan bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini engellemede etkili olabileceğini gösteriyor.
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